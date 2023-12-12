استمرار هطول الأمطار على كوريا اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

تشهد أجزاء كثيرة من كوريا الجنوبية هطول كميات كبيرة من الأمطار اليوم الثلاثاء. وقد شهدت مقاطعتا شمال وجنوب تشونغ تشُنغ والمناطق الجنوبية مساء أمس الاثنين أمطارا بمعدلات بلغت حوالي عشرة ملليمترات في الساعة.وتم إصدار تحذير من تساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجبلية في المناطق الشمالية من مقاطعة "كانغ وان". ومن المتوقع أن تستمر هذه الثلوج والأمطار صباح اليوم الثلاثاء، بينما ستشهد مقاطعات جولا وكيونغ سانغ والمناطق الساحلية الشرقية من مقاطعة كانغ وان وجزيرة جيجو ثلوجا وأمطارا حتى مساء اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 100 ملليمتر من الأمطار على المناطق الساحلية الشرقية من مقاطعة كانغ وان، وما يصل إلى 80 ملليمترا على المناطق الساحلية الشمالية من مقاطعة كيونغ سانغ، كما ستشهد منطقة العاصمة الكبرى سيول ومقاطعتا شمال وجنوب تشونغ تشنغ هطول ما بين عشرة إلى 40 ملليمترا من الأمطار.ومن المرجح أن تشهد المناطق الجبلية في المناطق الشمالية من مقاطعة كانغ وان ما يصل إلى 40 سنتيمترا من الثلوج. وسوف تصل درجات الحرارة إلى أقل مستوياتها صباح اليوم إلى خمس درجات في سيول وتسع درجات في جون جو، أي أقل بما يتراوح بين ثلاث إلى خمس درجات مقارنة بالأمس الاثنين.وسوف تصل درجات الحرارة القصوى في فترة بعد الظهر إلى عشر درجات في سيول و12 درجة في ديغو، وهو نفس مستوى الأمس الاثنين.