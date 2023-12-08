توقعات بسماء غائمة والمزيد من الثلوج في كوريا اليوم الثلاثاء

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من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء كوريا الجنوبية سماءً غائمة طوال اليوم الثلاثاء مع هطول أمطار متفرقة وثلوج.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان، التي تلقت بالفعل ما يصل إلى 70 سنتيمترا من الثلوج الغزيرة، ما يصل إلى 15 سنتيمترا من الثلوج الإضافية حتى ليلة الثلاثاء، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الثلوج الكثيفة في المناطق الجبلية الوسطى والشمالية. وسوف تهدأ الأمطار في معظم أنحاء البلاد صباح اليوم، لكنها ستستمر في مقاطعتي جنوب جولا وجنوب كيونغ سانغ حتى بعد الظهر، وفي الأجزاء الشرقية من كانغ وان حتى المساء.ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية في مقاطعتي جنوب جولا وجنوب كيونغ سانغ وكذلك في جزيرة جيجو، مع صدور تحذيرات من الرياح القوية.وسوف تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد الظهر من خمس إلى 13 درجة مئوية، أي أقل بثلاث إلى خمس درجات عن اليوم السابق، وأن تصل إلى تسع درجات في سيول.