افتتاح مركز مناضل الاستقلال الكوري لي بوم جين في روسيا

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تم إنشاء مركز تذكاري في مدينة "سانت بطرسبرغ" الروسية، لتخليد ذكرى مناضل الاستقلال الكوري "لي بوم جين"، الذي يعد أول سفير كوري لدى روسيا.وأقامت القنصلية الكورية في مدينة "سانت بطرسبرغ" حفلا بمناسبة افتتاح المركز أمس، بحضورالبروفسورة "بيسكو لوفا" وهي سليلة مباشرة للسفير الراحل "لي"، وعدد من أحفاد مناضلي الاستقلال الذين كانوا ينشطون في تلك المنطقة الروسية، إلى جانب شخصيات حكومية هناك.وكان السفير لي، الذي ظل يعمل في سفارة الإمبراطورية الكورية في سانت بطرسبرغ منذ عام 1901، قد استمر في الإقامة في روسيا حتى بعد إغلاق السفارة بسبب معاهدة "اولسا" في عام 1905، وذلك لدعم إرسال بعثة كورية خاصة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما ظل يقوم بنشاطات ضد الحكم الاستعماري الياباني من خلال دعم حركة الاستقلال في تلك المنطقة الروسية.وعندما ضمت اليابان الإمبراطورية الكورية بالقوة في عام 1910، أصيب بصدمة وانتحر في العام التالي.وقد منحته الحكومة الكورية وسام الاستحقاق الوطني في عام 1991.وبهذه المناسبة قالت القنصلية العامة في سانت بطرسبرغ إنها تخطط لاستخدام المركز التذكاري بطرق مختلفة من أجل التعريف بإنجازات لي وروحه الوطنية، حيث إنه ترك بصمة مهمة في التاريخ الدبلوماسي الكوري خاصة مع روسيا وتاريخ حركة الاستقلال الكوري.