مبيعات تذاكر الأفلام الكورية في نوفمبر تصل إلى 70% تقريبا من مستوى ما قبل كورونا

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أشارت بيانات رسمية جديدة إلى أن مبيعات تذاكر الأفلام الكورية في شهر نوفمبر الماضي قد وصلت إلى ما يقرب من 70% من مستواها الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، وذلك على خلفية الشعبية القوية للفيلم الدرامي التاريخي "12.12: اليوم".ووفقا لبيانات صادرة عن مجلس الأفلام الكوري أمس الخميس، بغت قيمة مبيعات تذاكر الأفلام الكورية في نوفمبر 41.1 مليار وون، بزيادة نسبتها 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويمثل هذا الرقم 70.2% من متوسط المبيعات لأشهر نوفمبر في عام 2017 و2018 و2019 البالغ 58.6 مليار وون.وبلغ عدد رواد السينما 4.32 مليون زائر، أي حوالي 60% من مستوى ما قبل الجائحة.وقيم مجلس الأفلام الكوري أن فيلم "12.12: اليوم"، الذي صدر في 22 نوفمبر، أدى إلى زيادة مبيعات التذاكر وارتفاع عدد رواد السينما، حيث حقق 27.7 مليار وون من المبيعات، واجتذب 2.95 مليون زائر خلال 9 أيام من صدوره.وبلغت قيمة مبيعات تذاكر الأفلام الكورية والأجنبية 73.2 مليار وون في الشهر الماضي.