انحسار موجة البرد القارص قليلا مع سقوط ثلوج الليلة

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توقع تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يصبح الجو غائما تدريجيا في جميع أنحاء البلاد، وأن تتساقط الثلوج مساء اليوم بدءا من الساحل الغربي، لتشمل معظم أنحاء المنطقة الوسطى حتى الليل.وسوف تتراوح كمية تساقط الثلوج على الساحل الغربي في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ما بين 5 إلى 10 سنتيمترات، وفي المناطق الداخلية الشمالية ما بين 2 إلى 7 سنتيمترات، وفي المناطق الداخلية الجنوبية ومدينة إنتشون وجنوب غرب مقاطعة "كيونغ كي" ما بين 1 إلى 5 سنتيمترات، وفي منطقة العاصمة سيول ومقاطعة "كانغ وان" ما بين 1 إلى 3 سنتيمترات .وقد زادت درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد اليوم بحوالي 5 درجات مقارنة بالأمس، مما يشير إلى انحسار موجة البرد القارص التي اجتاحت البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.ولكن من المتوقع أن تهب رياح باردة بقوة خلال الليل، لتعود البرودة الشديدة مرة أخرى بدءا من الغد، بحيث تبلغ درجات الحرارة الصباحية في العاصمة سيول 15 درجة مئوية تحت الصفر.