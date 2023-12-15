كوريا الجنوبية واليابان تناقشان تعزيز التعاون في التقنيات الفضائية والاستراتيجية

Photo : YONHAP News

ناقشت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية سبل تعزيز التعاون مع الحكومة اليابانية في مجال التقنيات الفضائية والاستراتيجية.وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إن نائبة الوزير "جو صونغ كيونغ" زارت اليابان في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، حيث التقت هناك بالأمين العام لمجلس العلوم والتكنولوجيا والابتكار التابع لمجلس الوزراء الياباني "هيروكي ماتسو" وناقشت معه تفاصيل البحوث المشتركة في التقنيات الاستراتيجية بين المعاهد الوطنية في كوريا واليابان.وخلال الحوار بين الجانبين، اقترحت المسؤولة الكورية تعزيز التعاون الثنائي في الرقمنة والتعامل مع الزلازل والوقود النووي المستهلك وغيرها من القضايا، وفي المقابل وافق المسؤول الياباني على ذلك، وقال إنه سيناقش تفاصيل هذه الأمور مع الوزارات ذات الصلة. كما اتفق المسؤولان على تطوير هذه المناقشات إلى إبرام مذكرة للتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وقد زارت المسؤولة الكورية أيضا وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وناقشت مع المسؤولين هناك سبل تعزيز التعاون في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واتفقت مع مدير التعاون الدولي في الوكالة اليابانية "ياسو إيشي" على إجراء تبادلات وإنشاء شبكات بين الجامعات ومعاهد البحوث في البلدين، من أجل تجهيز الأساس اللازم لاستكشاف الفضاء بشكل مشترك.وأضافت الوزارة أن "جو" التقت أيضا مع رئيس جامعة طوكيو "تيرو فوجي"، حيث تبادلت معه الآراء حول تعزيز البحوث التكنولوجية الاستراتيجية المشتركة، وتبادل الموارد البشرية بين جامعات البلدين.وأوضحت الوزارة أن زيارة نائبة الوزير استهدفت توسيع التعاون بين البلدين لتشمل مجالات الفضاء واستكشاف البحوث المشتركة، وذلك ضمن إجراءات المتابعة لما تم الاتفاق عليه خلال القمة بين تالائيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني، التي عقدت في شهر مايو الماضي، والقمة الأخرى التي عقدت في شهر نوفمبر على هامش قمة مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.