موجات تسونامي تصل إلى الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية بعد زلزال اليابان

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تم الإبلاغ عن حدوث موجات تسونامي في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 31 عاما، أمس الاثنين، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب اليابان في وقت سابق.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن موجات التسونامي وصلت إلى "نام هانغ جين" على الساحل الشرقي في الساعة 6:01 من مساء أمس بارتفاع 20 سنتيمترا.وحتى الساعة الثامنة مساء، بلغ ارتفاع الأمواج 67 سنتيمترا قبالة "موك هو"، و41 سنتيمترا قبالة "سوك تشو".وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 31 عاما التي يتم فيها الإبلاغ عن حدوث تسونامي على السواحل الشرقية لكوريا، حيث تم الإبلاغ عن أربع موجات تسونامي حتى الآن، وجاء أعنفها بعد زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب اليابان في مايو 1983، حيث وصلت قمم الأمواج إلى أكثر من مترين.وحذر تقرير هيئة الأرصاد الجوية الكورية من أن التسونامي يمكن أن ينمو بعد الموجات الأولية وقد يستمر لأكثر من 24 ساعة.ووفقا للتقرير، ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة منطقة "إيشيكاوا" اليابانية والمناطق المجاورة لها في حوالي الساعة 4:10 من مساء الاثنين، مما تسبب في حدوث موجات تسونامي طفيفة في المياه قبالة مقاطعة "كانغ وان" على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.