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العلوم

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تدرج دوكدو في إنذارات تسونامي

Write: 2024-01-02 11:20:01

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تدرج دوكدو في إنذارات تسونامي

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أدرجت جزر دوكدو الكورية الجنوبية في إصدارها للتحذيرات من حدوث موجات تسونامي، وذلك بعد سلسلة الزلازل القوية التي صربت اليابان بعد ظهر أمس الاثنين.
وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية أمس، تم إصدار أعلى مستوى من الإنذار من حدوث موجات تسونامي في منطقة "نوتو" بمحافظة "إيشيكاوا"، حيث وقع أعنف زلزال بقوة 7.6 درجة، مع تحذيرات من موجات تسونامي أقل مستوى في مناطق "فوكوي" و"نيغاتا" و"توياما".
وأصدرت الهيئة أيضا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في محافظتيْ "هوكايدو" و"توتوري"، بما في ذلك جزيرة "دوكدو". وقد أدرجت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تلك الجزر في توقعات الطقس السابقة باعتبارها منطقة محلية.






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