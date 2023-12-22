سيول تستضيف عددا كبيرا من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

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دعت بلدية سيول حوالي 3 آلاف من المؤثرين المشهورين من 50 دولة للمشاركة في أول معرض عالمي للمؤثرين تستضيفه العاصمة الكورية الجنوبية.وقالت البلدية إن إجمالي عدد متابعي هؤلاء المؤثرين يبلغ حوالي 3 مليارات شخص حول العالم، وأنها دعتهم إلى زيارة كوريا للتجول في جميع أنحائها من أجل تعريف شعوب العالم بكوريا وثقافتها.وتهدف العاصمة سيول من خلال إقامة هذا المعرض الدولي للمؤثرين إلى تطوير المدينة إلى مركز لصناعة الإعلام الفردي، وتعريف العالم بجاذبية كوريا من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي سينشرها أولئك المؤثرون.وتخطط بلدية سيول لدعوة المزيد من المؤثرين المشاهير من مختلف دول العالم سنويا، من أجل التعريف بكوريا والمحتويات والمنتجات الكورية.وكان من بين المؤثرين الذين استضافهم المعرض هذا العام الممثلة والمؤثرة الهندية "أنوشكا سين" التي يبلغ عدد متابعيها 40 مليونا، وقد صورت فيديو وهي ترقص أمام نهر الهان في سيول، مع هطول كمية كبيرة من الثلوج، من أجل التعريف بفصل الشتاء في كوريا. وقد سجلت مقاطع الفيديو التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي وهي تتجول في مختلف أرجاء مدينة سيول، ملايين المشاهدات في غضون يوم واحد فقط من نشرها.ومن المؤثرين المدعوين إلى معرض هذا العام أيضا الزوجان "جين او" و"هيتي"، وهما ناشطان على يوتيوب ولديهما 6.5 مليون مشاهد، حيث ينشران محتويات تتضمن تفاصيل دقيقة من الحياة اليومية، بما في ذلك تجربة الزيارة للعاصمة سيول، وقالا إنهما سيحولان كل التفاصيل في هذه الزيارة إلى مقاطع فيديو.