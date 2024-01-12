الجيش الكوري الجنوبي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحدود مع كوريا الشمالية

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قرر الجيش الكوري الجنوبي استعمال نظام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحدود مع كوريا الشمالية، بحيث يتم تنفيذ هذا المشروع على أساس تجريبي في النصف الثاني من هذا العام.وفي هذا السياق تم نشر عدد من الروبوتات المتحركة المجهزة بنظام الذكاء الاصطناعي والكاميرات ومستشعرات كشف الحرارة في القنوات تحت الأرض التي توجد فيها كوابل الكهرباء وخطوط الاتصالات وأنابيب الغاز، وفي مناطق الأسلاك الشائكة في الخطوط الأمامية، للمراقبة على مدار 24 ساعة، كما تم نشر رادارات يمكن من خلالها رصد الاختراقات، ورادارات قريبة المدى، ومعدات للتصوير الحراري.وسيتم إرسال جميع المعلومات التي تجمعها الأجهزة المنتشرة في مناطق الحدود إلى مركز الذكاء الاصطناعي للمراقبة، بحيث يتم تحليل المعلومات من خلال نظام الذكاء الاصطناعي.وسوف يبدأ الجيش الكوري الجنوبي في تنفيذ مشروع إدخال نظام الذكاء الاصطناعي على أساس تجربي في شهر يوليو القادم.ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الجيش لدراسة ما إذا كان سيمكن حل مشكلة نقص عدد الجنود الناجمة عن انخفاض عدد السكان، ودعم نظام المراقبة الحالي الذي يعتمد على الجنود.كما يخطط الجيش أيضا لدراسة إمكانية إدخال نظام أسلحة آلي متقدم إلى المناطق الحدودية.