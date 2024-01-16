إطلاق مجلة بيلبورد كوريا خلال الصيف القادم

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ستطلق مجلة بيلبورد الأمريكية للموسيقى والترفيه فرعا لها في كوريا الجنوبية خلال الصيف القادم.وأعلنت المجلة الأسبوعية أمس الاثنين أن بيلبورد كوريا ستنطلق رسميا مع إصدار العدد الأول منها في يونيو. وقالت المجلة إن بيلبورد كوريا ستتابع مشروعات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك إنتاج المحتويات والرسوم البيانية والحفلات الموسيقية جنبا إلى جنب مع المنصات والعلامات التجارية المحلية.وقال رئيس بيلبورد "مايك فان" إن إطلاق بيلبورد كوريا "يعد علامة فارقة مهمة" لشركته، بينما قالت "كيم يونا" المسؤولة عن بيلبورد كوريا، إن النسخة الكورية للمجلة الموسيقية ستلعب دورا حاسما في الترويج للموسيقى والثقافة الكورية.وقبل إصدار عددها الأول، من المقرر أن تطلق بيلبورد كوريا موقعها الإلكتروني الرسمي، وكذلك منصتها الرقمية، خلال فصل الربيع، كما تستعد أيضا لإنشاء جدولها الخاص لترتيب الأغنيات.يذكر أنه كان قد تم إطلاق بيلبورد كوريا في البداية في عام 2017، لكنها علقت عملياتها في العام الماضي، بعد أن استحوذت شركة "بينسك ميديا" على المجلة في عام 2020.