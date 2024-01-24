استمرار موجة البرد في كوريا لليوم الثالث

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تستمر موجة البرد الشديد في كوريا الجنوبية لليوم الثالث، اليوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة الصباحية إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الوسطى.ومن المتوقع أن تكون أعلى مستويات لدرجات الحرارة في فترة بعد الظهر أعلى قليلا مما كانت عليه بالأمس، حيث تتراوح بين 6 درجات إلى ثلاث درجات تحت الصفر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أربع درجات تحت الصفر في العاصمة سيول.ومن المرجح أن يستمر الطقس شديد البرودة حتى يوم الخميس، قبل أن ترتفع درجات الحرارة قليلا اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة.ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج بكثافة على جزيرة جيجو، حيث يصل منسوب الثلوج إلى 20 سنتيمترا في المناطق الجبلية، ومن ثلاثة إلى عشرة سنتيمترات في الأجزاء الغربية من مقاطعتيْ شمال وجنوب جولا، وما يصل إلى خمسة سنتيمترات في مقاطعتيْ شمال وجنوب تشونغ تشُنغ.وسوف تهب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد، وسوف تبلغ سرعتها في جيجو والمناطق الساحلية 20 مترا في الثانية.