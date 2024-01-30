توقعات بإغلاق 30% من دور رعاية الأطفال في كوريا

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من المتوقع أن يتم إغلاق أكثر من 30% من مراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال في كوريا الجنوبية خلال السنوات القليلة القادمة، نتيجة لاستمرار الانخفاض في معدلات المواليد بشكل قياسي.جاء ذلك في تقرير صادر عن المعهد الكوري لرعاية الطفولة والتعليم اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن عدد مراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء البلاد قد انخفض بالفعل بنسبة 21%، من 39 ألفا في عام 2018، إلى 30 ألفا و900 في عام 2022.وفي الوقت نفسه، انخفض عدد رياض الأطفال بنسبة 5.1% خلال نفس الفترة من حوالي 9 آلاف إلى حوالي 8500. وتوقع التقرير أن يحدث انخفاض حاد في عدد دور الرعاية ورياض الأطفال خلال السنوات القادمة بسبب انخفاض معدلات المواليد، بحيث يكون انخفاض العدد الإجمالي لمراكز رعاية الأطفال ورياض الأطفال من أكثر من 39 ألفا في عام 2022 إلى 26 ألفا و637 في عام 2028.وتوقع التقرير أيضا أن يتم إغلاق حوالي 12 ألفا 400، أي بنسبة 31.8%، من هذه المرافق، خلال فترة ست سنوات فقط.وكان الانخفاض المتوقع أكبر في المدن الكبرى، بحيث تشهد مدينة بوسان انخفاضا بنسبة 39.4%، وتليها سيول وديغو بنسبة 37.3% لكل منهما، ثم إنتشون بنسبة 34%.