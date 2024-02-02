سلطات الإطفاء والشرطة تجري تحقيقات مشتركة في حريق كيونغ سانغ

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قررت سلطات الإطفاء والشرطة الكورية أن تجري تحقيقات مشتركة اليوم الجمعة في حادث الحريق الذي اندلع في مصنع في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، مما أدى إلى مصرع اثنيْن من رجال الإطفاء أمس في أثناء محاولات إخماد الحريق.وسوف تتناوب 10 منظمات، بما في ذلك الوكالة الوطنية للإطفاء، ووحدة التحقيقات في مسرح الجريمة التابعة لشرطة المقاطعة، وفريق التحقيقات المشترك في الحرائق، والشركة الكورية للسلامة الكهربائية، على إجراء التحقيقات في الموقع.ويعتزم المحققون فحص نقطة بداية الحريق وأسبابه والظروف المحيطة بوفاة رجلي الإطفاء.وفي وقت سابق، أجرى مهندسون إنشائيون ورجال إطفاء من القطاع الخاص فحصا على سلامة هيكل المصنع للتأكد من إمكانية إجراء تحقيقات في الموقع.ومن ناحية أخرى، ستقيم حكومة المقاطعة مراسم جنازة مشتركة يوم السبت تكريما لرجلي الإطفاء اللذين لقيا حتفهما في أثناء أداء واجبهما.