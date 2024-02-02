تقرير رسمي يؤكد تراجع الركود الاقتصادي الكوري

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أفاد تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الأربعاء بأن ركود الاقتصاد الكوري آخذ في التراجع، فيما يشهد استهلاك السلع ومعدل نمو استهلاك الخدمات انخفاضا.وجاء تشخيص المعهد بشأن تراجع الركود الاقتصادي للشهر الخامس على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن ركود الاقتصاد في كوريا الجنوبية بدأ يتراجع بفضل الانتعاش في الصادرات، خاصة أشباه الموصلات، على الرغم من انكماش الاستهلاك المحلي.وقال التقرير إن الصناعات التحويلية تشهد زيادة في إنتاجها وشحناتها الخارجية، وانخفاضا في مخزوناتها، حيث زاد حجم إنتاج الصناعات التحويلية في شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 1.1%، وزادت شحناتها بنسبة 0.9%، مقارنة بالشهر الأسبق.وشهد حجم إنتاج أشباه الموصلات في شهر ديسمبر زيادة بنسبة 53.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن كوريا تظل تعاني من ركود في الاستهلاك المدني والاستثمار بسبب سعر الفائدة الأساسي المرتفع.وقال التقرير إن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بدأت تنحسر إلى حد ما، حيث سجلت الولايات المتحدة والصين معدلات نمو جيدة نسبيا.