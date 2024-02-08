الجمعية الطبية الكورية تبحث مواجهة خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب

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قررت الجمعية الطبية الكورية إطلاق مناقشات لاتخاذ إجراء جماعي ضد خطة الحكومة التي أعلنت عنها أول من أمس الثلاثاء لزيادة عدد الكلاب في كليات الطب.وعقدت نقابة الأطباء اجتماعا طارئا عبر الإنترنت من الساعة 8 من مساء أمس الأربعاء، حيث ناقشت إنشاء لجنة طارئة للإجراءات المضادة لمنع الجهود المبذولة لتوسيع حصة القبول في كليات الطب. وخلال الاجتماع، قال رئيس مجلس ممثلي الجمعية "بارك سونغ مين" إن الجمعية لن تنتخب رئيسا للجنة الطوارئ المرتقبة اليوم الأربعاء. وأضاف أن تشكيل اللجنة المذكورة من المرجح أن يكتمل خلال عطلة السنة القمرية الجديدة، والتي ستستمر من الجمعة إلى الاثنين.وإذا تم تشكيل لجنة الطوارئ خلال العطلة، فمن المرجح أن تتخذ الجمعية الطبية الكورية إجراء جماعيا بعد العطلة.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة قرارا بتوسيع حصة القبول في كليات الطب إلى 5 آلاف و58 طالبا للعام الدراسي 2025. ويمثل هذا زيادة قدرها 2000 طالب أي 65.4% من حصة هذا العام، وهي أول زيادة يتم تنفيذها منذ عام 2006.