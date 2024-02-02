الثقافية إقامة عروض ثقافية أسرية في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ

ستقيم إدارة مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" عروضا فنية وثقافية متنوعة بمناسبة حلول عيد رأس السنة القمرية الجديدة، سول، الذي يبدأ غدا الجمعة 9 فبراير، ويستمر حتى يوم الاثنين القادم.

وفي هذا السياق، سينظم متحف "تشونغ جو" الوطني برنامجا بعنوان "عام التنين القمري الجديد" خلال فترة العطلة، باستثناء أول يوم في السنة القمرية الجديدة، الذي يصادف يوم السبت.

وسوف يوزع المتحف غدا بعض الحلوى على شكل تنين أزرق، على 300 زائر على أساس أسبقية الحضور، في قاعة المعرض الدائم، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للاحتفال بعام التنين الأزرق.

كما سيقيم ركنا خاصا لتجربة كتابة البطاقات البريدية للعام الجديد وتجربة الكهانة الشعبية. ويتم حاليا تنظيم معرض هناك بعنوان "سيراميك بيكاسو"، ومعرض آخر بعنوان "من أجل رفاهية الجميع" للفنان "آن صونغ شيك".

بالإضافة إلى ذلك ستقدم فرقة الرقص التابعة لبلدية تشونغ جو عرضا خاصا بعنوان "اليوم الأول من عام 2024" مع أوركسترا المدينة السيمفونية في قاعة الأداء الرئيسية بمركز تشونغ جو للفنون في الساعة 4 من مساء السبت، بالمجان.

وسوف يتم أيضا فتح المقر الرئاسي السابق هناك طوال فترة العطلة باستثناء يوم السبت حيث يتم تنظيم 7 أنواع من الألعاب الشعبية التقليدية، بما في ذلك تطيير الطائرات الورقية.

وأعربت إدارة المقاطعة عن أمنياتها بأن يستمتع المواطنون مع عائلاتهم بوقت سعيد خلال فترة العيد.