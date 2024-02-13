العثور على امرأة كورية جنوبية ميتة في مالاوي

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بدأت الشرطة في دولة مالاوي الإفريقية تحقيقات بعد العثور على امرأة كورية جنوبية مقيمة هناك ميتة في العاصمة "لي لونغ ويه"، الأسبوع الماضي.ووفقا للسلطات الدبلوماسية في سيول، فُقدت امرأة في الستينيات من عمرها بعد أن ذهبت لنزهة بالقرب من منزلها في مدينة "لي لونغ ويه" صباح يوم الأربعاء الماضي.وقامت الشرطة هناك بالبحث عن المرأة بعد تلقي بلاغ من عائلتها، إلا أنه تم العثور عليها فاقدة الوعي، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى لكنها توفيت بعد ذلك. وكانت السيدة الكورية المتوفاة تعيش وتعمل في ملاوي مع أسرتها.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنها أرسلت مسؤولا قنصليا من السفارة الكورية الجنوبية في زيمبابوي إلى مالاوي لتقديم المساعدات القنصلية اللازمة.