كوريا الشمالية تتورط في فتح مواقع قمار إلكترونية غير قانونية في كوريا الجنوبية

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن شبكة خارجية لتكنولوجيا المعلومات تابعة للغرفة 39 في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قد قامت بتصميم مواقع قمار إلكترونية غير قانونية، وباعتها لمجموعات إجرامية في كوريا الجنوبية.وطبقا لوكالة المخابرات الوطنية، قام 15 عضوا في شركة "كيونغ هونغ" لتبادل تكنولوجيا المعلومات التابعة للغرفة 39، والتي تمارس أنشطتها من مدينة "دان تونغ" الصينية، بإنشاء مواقع قمار إلكترونية، وقام كل منها بإرسال 500 دولار شهريا إلى كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن شركة "كيونغ هونغ" التابعة للغرفة 39، تدير الأموال السرية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وعائلته.ومن بين أعضاء شركة "كيونغ هونغ" الـ15: رئيس الشركة "كيم كوانغ ميونغ"، وأعضاء آخرون تابعون للغرفة 39.وتم بيع موقع إلكتروني غير قانوني للقمار بـ5 آلاف دولار، كما تم دفع 3 آلاف دولار شهريا مقابل صيانته.وقالت وكالة المخابرات إن المجموعات الإجرامية الكورية الجنوبية تعاملت مع منتجي مواقع القمار غير القانونية رغم علمها بأنهم كوريون شماليون.وأضافت الوكالة أن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية سرقوا 1100 من البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع القمار غير القانونية، وحاولوا بيعها.