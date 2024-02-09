كوريا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع كوبا

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أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع كوبا، أحد حلفاء كوريا الشمالية المقربين.وفي إعلان مفاجئ مساء الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه تمت إقامة العلاقات الرسمية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية بين ممثلي البلدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.وأضافت الوزارة أن البلدين اتفقا على مناقشة إجراءات المتابعة بنشاط، بما في ذلك فتح بعثات دبلوماسية في كلا البلدين.وقالت الوزارة إن إقامة العلاقات الدبلوماسية كانت نقطة تحول مهمة تسمح لكوريا الجنوبية بتعزيز وتوسيع جهودها الدبلوماسية في أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أنها ستسهم في زيادة التعاون الجوهري بين كوريا وكوبا.وبذلك تصبح كوبا هي الدولة رقم 193 التي تقيم معها كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية. وما زالت سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.ورغم أن كوبا اعترفت رسميا بكوريا الجنوبية في عام 1949، إلا أن التبادلات الثنائية انقطعت عمليا بعد استيلاء "فيدل كاسترو" على السلطة في ثورة عام 1959.