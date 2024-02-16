كوريا الشمالية تدعو للولاء لكيم جونغ أون بمناسبة عيد ميلاد زعيمها الراحل

دعت كوريا الشمالية إلى تقديم الولاء لزعيمها الحالي "كيم جونغ أون"، بمناسبة عيد ميلاد والده الراحل الزعيم السابق "كيم جونغ إيل".وأشادت صحيفة رودونغ شينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الجمعة بالزعيم السابق الراحل "كيم جونغ إيل"، ووصفته بأنه وطني وضع الأساس المستدام لكرامة البلاد وازدهارها، وقالت إن "كيم جونغ أون" يرث ويطور الإنجازات التي حققها الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" في بناء دولة اشتراكية قوية.وأكدت الصحيفة أن البلاد تمكنت من تحقيق إنجازات ونتائج إعجازية في المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية بفضل زعيمها "كيم جونغ أون". ودعت أفراد الشعب إلى تقديم الولاء لـ"كيم"، والالتزام بأوامره للتنمية الوطنية.وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية ليوم ميلاد زعيمها السابق "كيم جونغ إيل" يوم السادس عشر من شهر فبراير من كل عام باعتبارها واحدة من أهم أعيادها.