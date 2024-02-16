سيول تشدد على إسهام الحوار بين بيونغ يانغ وطوكيو في السلام في شبه الجزيرة الكورية

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة على ضرورة أن تتم الاتصالات بين كوريا الشمالية واليابان في اتجاه يساعد على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الحكومة تجري حاليا اتصالات وثيقة مع الجانب الياباني بشأن القضية النووية الكورية الشمالية والقضايا الأخرى المتعلقة بكوريا الشمالية.وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تتعاون تعاونا وثيقا من أجل دفع كوريا الشمالية للعودة إلى طريق نزع السلاح النووي.ومن جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كيم إين إيه" في موجز صحفي إن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة التي تحدث في العلاقات بين كوريا الشمالية واليابان.