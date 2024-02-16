طائرتا استطلاع أمريكيتان تحلقان فوق البحرين الشرقي والغربي

Photo : KBS News

حلقت طائرتا استطلاع أمريكيتان حديثتان بشكل متزامن فوق شبه الجزيرة الكورية أمس الخميس، فور كشف كوريا الشمالية عن صاروخ أرض بحر من طراز "باداسوري 6".وطبقا لموقع تتبع الطائرات المدنية، حقلت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر سي 135 في" فوق البحر الغربي وجنوب مناطق العاصمة سيول الكبرى، فيما حلقت طائرة استطلاع أمريكية أخرى من طراز "آر سي 135 يو" فوق جنوب مناطق العاصمة سيول الكبرى ومدينة يانغ يانغ بمقاطعة كانغ وان، والبحر الشرقي.وقامت هاتان الطائرتان بالتحليق بشكل متزامن فوق شبه الجزيرة الكورية.وسبق وأن أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت في الساعة التاسعة من صباح أول من أمس الأربعاء عددا من صواريخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية في المياه الواقعة إلى الشمال الشرقي مدينة وان سان بمقاطعة كانغ وان.وذكرت صحيفة رودونغ شنمون الكورية الشمالية أمس الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف يوم الأربعاء الماضي على اختبار إطلاق صواريخ كروز من طراز "باداسوري 6" من غواصة.