كوريا تفوز بخمس ميداليات قياسية في بطولة العالم للألعاب المائية

Photo : YONHAP News

حصل الرياضيون الكوريون الجنوبيون على ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية وبرونزيتين في بطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت في قطر، وبالتالي احتلوا المركز الثامن في هذه البطولة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها كوريا الجنوبية إلى أحد المراكز العشرة الأولى في البطولة. وكان الرقم القياسي السابق هو المركز 13 بميدالية ذهبية وميدالية برونزية في بطولة العالم لعام 2007 في ملبورن. وجاءت الذهبيتان والفضية هذه المرة في منافسات السباحة، فيما جاءت البرونزيتان في منافسات الغطس.وحصل السباح "كيم او مين" على أول ميدالية ذهبية لكوريا في سباق 400 متر حرة للرجال، وأضاف "هوانغ سون او" الميدالية الذهبية الثانية في سباق 200 متر حرة للرجال. وفاز السباح "كيم" والسباح "هوانغ" وثلاثة آخرون بالميدالية الفضية في سباق التتابع الحر لمسافة 800 متر رجال.كما حصلت اللاعبة "كيم سو جي" على ميدالية برونزية في منافسات الغطس المتزامن من ثلاثة أمتار للسيدات، وتعاونت مع "اي جيه كيونغ" للحصول على برونزية أخرى في منافسات الغطس المتزامن من ثلاثة أمتار.