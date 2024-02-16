الحكومة تصدر أمرا للأطباء المتدربين في الاستمرار في العلاجات الطبية

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ضمن الجهود الرامية إلى منع توسيع الاستقالة الجماعية، أصدرت الحكومة الكورية أمرا للأطباء المتدربين العاملين في 221 مستشفى في جميع أنحاء البلاد في استمرارهم في العلاجات الطبية.وقررت الحكومة الحفاظ على نظام طبي طارئ بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، وتحويل نظام للعلاجات كي لا يحدث أي ثغرات في العمليات الجراحية الطارئة وتشغيل وحدات العناية المركزة وغسيل الكلى.كما قررت فتح غرف الطوارئ في 12 مستشفى عسكريا أمام الجمهور، وتشغيل مركز ليتم من خلاله تقديم مساعدات للمرضى الذين لا يمكنهم الحصول على علاج طبي بسبب إضراب الأطباء.وفي ظل إعلان الطلاب من 40 كلية للطب في جميع أنحاء البلاد عن إجازة جماعية غدا الثلاثاء، بدأت السلطات التعليمية في اتخاذ التدابير اللازمة، جث عقدت وزارة التعليم اجتماعا طارئا مع عمداء كليات الطب في تلك الجامعات لمناقشة سبل الاستجابة.