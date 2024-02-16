الجيش الكوري الجنوبي يؤكد على التعزيز السريع للقوة الساحقة

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أكد الرئيس الجديد لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية "سوك جونغ كون" على أهمية الحصول السريع على نظام أسلحة فعال لدعم تعزيز القوة الساحقة.وأضاف "سوك" في كلمة ألقاها في حفل تنصيبه الذي أقيم اليوم الاثنين أن البلاد تتعرض حاليا لظروف خارجية صعبة، بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية، وسباق الهيمنة الجاري بين القوى العظمي المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، والحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وقال "سوك" إن هناك حاجة ملحة ليس فقط إلى تعزيز نظام المحاور الثلاثة، بل وأيضا إلى تعزيز القوة الدفاعية الفضائية باستخدام أنظمة مأهولة وغير مأهولة قائمة على الذكاء الاصطناعي، استعدادا للحروب المحتملة في المستقبل.وشدد على ضرورة دعم صادرات المنتجات الدفاعية الكورية، عن طريق تنويع المساعدات المصرفية وتقوية التعاون الدولي مع الدول المستوردة، لتتمكن كوريا الجنوبية من الدخول إلى مصاف أقوى أربع دول عالميا في مجال الصناعة الدفاعية.