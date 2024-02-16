تعيين كهف بون دوك جيه معلما طبيعيا جديدا

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تم تعيين كهف "بون دوك جيه" في منطقة يونغ وال بمقاطعة كانغ وان معلما طبيعيا للتراث الوطني.وقالت هيئة التراث الثقافي الكورية اليوم الاثنين إنها قررت تعيين كهف "بون دوك حيه" كمعلم طبيعي وطني جديد، مشيرة إلى أن الكهف لديه قيمة أكاديمية وتعليمية متميزة.وقد تم اكتشاف الكهف المكون من الحجر الجيري ويبلغ طوله حوالي 1.8 كيلومتر، في أثناء عمليات بناء نفق "بون دوك جيه" في عام 2020.ويحتوي الكهف على تشكيلات متنوعة، منها هوابط وصواعد على شكل قش، وأعمدة حجرية، ومنحنيات ملتوية، بالإضافة إلى تضاريس صغيرة الحجم، بما في ذلك ثقوب على شكل جرس وحفر وشقوق جافة.كما قررت هيئة التراث الثقافي تعيين المناطق الجبلية المحيطة بمعبد بول غاب سا البوذي في منطقة يونغ كوانغ بمقاطعة جنوب تشولا كمنطقة ذات مناظر خلابة.