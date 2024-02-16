كوريا الجنوبية تفوز بكأس العالم للتزلج السريع على المضمار القصير

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استطاعت كوريا الجنوبية الفوز بلقب بطولة كأس العالم للتزلج السريع على المضمار القصير في فئتي الرجال والنساء.وفاز المتزلج الكوري "بارك جي وان" بميدالية ذهبية في المباراة النهائية لسباق ألف متر للرجال التي أقيمت اليوم الاثنين في منطقة غدانسك في بولندا، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس العالم للتزلج السريع على المضمار القصير لموسم 2023 - 2024، بقطع المساقة في دقيقة و28 ثانية و193 دزءا من الألف من الثانية، متغلبا على منافسه الكوري "كيم كون او".كما حصل الفريق الكوري المكون من 4 متزلجين، بمن فيهم "بارك جي وان" على ميدالية فضية في سباق التتابع 5 آلاف متر للرجال بعد كندا.بهذا تمكن اللاعب "بارك" من الفوز بـ 5 ميداليات ذهبية في موسم 2023 - 2024، محتلا بذلك المركز الأول في فئة الرجال.أما المتزلجة الكورية "كيم كيل لي" ففازت بميداليتين فضيتين في سباقي ألف متر والتتابع 3 آلاف متر.واحتلت اللاعبة "كيم" المركز الأول في فئة النساء في موسم 2023 - 2024 بالحصول على 7 ميداليات ذهبية.