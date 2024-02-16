كوريا الشمالية تؤكد تعزيز التبادلات مع وسيا

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن وفدا برئاسة وزير صناعة المعلومات "جو يونغ إيل" قد غادر العاصمة بيونغ يانغ أمس متوجها إلى العاصمة الروسية "موسكو" للمشاركة في منتدى حول تكنولوجيا المعلومات في منطقة أوراسيا على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية الروسية بمن فيهم نائب رئيس الوزراء "دميتري تشيرنيشانكو"، وكبار المسؤولين الحكوميين من إيران وأرمينيا وأفغانستان وتايلاند وعُمان.وأضاف تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كلا من وفد اللجنة المشتركة بين كوريا الشمالية وروسيا بشأن مصائد الأسماك برئاسة نائب وزير مصائد الأسماك "سون سونغ كوك"، ووفد وزارة الرياضة برئاسة نائب وزير الرياضة "اوه كوانغ هيوك"، قد غادرا بيونغ يانغ لحضور الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المشتركة بين كوريا الشمالية وروسيا للتعاون في مجال مصائد الأسماك، وحفل التوقيع على بروتوكول التبادل الرياضي بين كوريا الشمالية وروسيا لعام 2024، على التوالي.وأشار التقرير أيضا إلى أن وفدا من حزب العمال الحاكم برئاسة "كيم سو كيل" أمين لجنة الحزب لمدينة بيونغ يانغ، قد عاد إلى كوريا الشمالية أمس بعد زيارة لروسيا بدعوة من حزب روسيا الموحدة، حيث التقى هناك مع العديد من السياسيين الروس، بمن فيهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي "ديمتري ميدفيديف" الذي يعتبر من المقربين من الرئيس الروسي بوتين.تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية وروسيا تجريان تبادلات نشطة في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية إلى جانب العسكرية بعد مؤتمر القمة الذي عقد بينهما في شهر سبتمر من العام الماضي.