لي كانغ إين يعتذر عن شجاره مع سون هونغ مين في كأس آسيا

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تصالح "لي كانغ إين" و"سون هونغ مين"، اللذان يعتبران من أفضل لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، بعد تورطهما في مشاجرة جسدية خلال بطولة كأس آسيا.وفي منشور كتبه على صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، قدم "لي" اعتذارا للاعبي المنتخب الكوري ومشجعي كرة القدم واللاعب "سون"، قائلا إن سلوكه المتهور قد تسبب في خيبة أمل كبيرة لـ"سون" والمنتخب الكوري والجماهير.وقال "لي" إنه زار "سون" شخصيا في لندن وقدم له اعتذارا صادقا، مؤكدا أنه أدرك حجم المسؤولية التي كان يتحملها "سون" كقائد للمنتخب الكوري.وصرح "لي" بأن اللقاء مع "سون" في لندن قد أتاح له الفرصة للتفكير في سلوكه الخاطئ.وقد اندلعت المشاجرة بين اللاعبيْن "سون" و"لي" بعد أن غادر "لي" وبعض لاعبي المنتخب الأصغر سنا عشاء الفريق مبكرا للعب تنس الطاولة عشية مباراة نصف النهائي بين كوريا الجنوبية والأردن في كأس آسيا.واعترض "سون" على رحيلهم مما أدى إلى مشاجرة مع "لي" أدلت إلى إصابة أصبعه.وقبل "سون" اعتذار "لي" ، ونشر صورة التقطها معه في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي.وطلب "سون" من الجمهور أن يسامح "لي"، حيث كان يمر بوقت صعب للغاية منذ وقوع المشاجرة.