الاتحاد الكوري لكرة القدم يبدأ البحث عن مدرب جديد للمنتخب

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عقد "تشونغ هيه سونغ" الرئيس الجديد للجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الكوري لكرة القدم، الاجتماع الأول للجنة أمس الأربعاء لبدء عملية اختيار المدرب القادم لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم.وناقش الأعضاء العشرة الجدد في اللجنة، ومن بينهم "تشونغ"، المرشحين المحتملين؛ واتفقوا على ضرورة التوصل إلى قرار بشأن تعيين مدرب جديد رسميا بدلا من اختيار مدرب مؤقت.ومع إقامة مباراة تصفيات كأس العالم ضد منتخب تايلاند الشهر القادم، فمن المحتمل جدا أن يتم اختيار مدرب محلي. وحاليا، يعد مدرب فريق "أولسان إتش دي" "هونغ ميونغ بو"؛ ومدرب الفريق الأولمبي للرجال "هوانغ سون هونغ"، ورئيس "جيجو يونايتد" "كيم هاك بوم"؛ هم المرشحين الأوفر حظا لتولي المنصب الشاغر.