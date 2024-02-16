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الكوريتان

سيول تنوي تعيين يوم 14 يوليو يوما للمنشقين الكوريين الشماليين

Write: 2024-02-22 12:38:45Update: 2024-02-22 14:03:49

سيول تنوي تعيين يوم 14 يوليو يوما للمنشقين الكوريين الشماليين

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتعيين يوم الرابع عشر من شهر يوليو كيوم خاص للمنشقين الكوريين الشماليين.
وقال وزير التوحيد الوطني "كيم يونغ هو" في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في حفل إطلاق "اللجنة الخاصة للتواصل مع المقيمين الكوريين الشماليين"، إنه قد تم وضع هذه الخطة من خلال جمع الآراء من المنظمات المدنية، بما في ذلك منظمة المنشقين الكوريين الشماليين، والوزارات ذات الصلة.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد صدّق على مشروع القانون الخاص بالمنشقين الكوريين الشماليين في شهر ديسمبر من عام 1996، ودخل القانون حيز التنفيذ يوم الرابع عشر من شهر يوليو من عام 1997.
وأضاف الوزير "كيم" أنه ستتم إقامة أول احتفال بيوم المنشقين الكوريين الشماليين يوم الرابع عشر من يوليو القادم، وتخصيص مكان يتم من خلاله تذكر المنشقين الكوريين الشماليين الذين لقوا حفتهم في أثناء هروبهم من كوريا الشمالية.
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