بيونغ يانغ تسعى لمحو مظاهر التوحيد بين الكوريتين

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أزالت السلطات الكورية الشمالية لافتة "جناح التوحيد" في القسم الشمالي من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية "بان مون جوم" الحدودية بين الكوريتين في نهاية شهر يناير الماضي تقريبا، كما اتخذت خطوات لحذف المصطلحات والصور المتعلقة بالتوحيد، وذلك بناء على تعليمات من زعيمها "كيم جونغ أون".يشار إلى أن عملية محو آثار المؤشرات على التوحيد داخل كوريا الشمالية ظلت تجري بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، بما في ذلك ظهور خريطة لمترو أنفاق بيونغ يانغ تظهر فيها كلمة "محطة" فقط مع شطب كلمة "التوحيد".وجاء ذلك بعد قرار كيم في نهاية العام الماضي بتعريف كوريا الجنوبية بأنها "دولة محاربة معادية"، وامتناعه عن استخدام المصطلحات أو الرموز المتعلقة بـ"التوحيد السلمي" في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى يوم 15 يناير الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، تحاول المواقع الكورية الشمالية العاملة في مجالات النشر والتجارة محو المصطلحات والصور ذات الصلة، مثل إخفاء خريطة شبه الجزيرة الكورية التي تضم كوريا الجنوبية والشمالية ملونتين باللون الأحمر.