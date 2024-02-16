مركبة فضائية أمريكية تهبط على القمر لأول مرة منذ 52 عاما

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نجحت المركبة الفضائية الأمريكية "أوديسيوس" في الهبوط على سطح القمر اليوم الجمعة، لتصبح أول مركبة هبوط تلمس سطح القمر منذ أن هبطت المركبة "أبوللو 17" على سطح القمر في عام 1972.كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيه شركة خاصة في إرسال مركبة فضائية إلى القمر.وكان من المتوقع أن تتم عملية الهبوط في الساعة 6:24 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن التحكم في المهمة في مركز هيوستن الفضائي ظل معلقا لمدة 15 دقيقة تقريبا. وأخيرا في الساعة 6:37، أعلنت وحدات التحكم أنها تؤكد أن مركبة الهبوط موجودة على سطح القمر، لكنها أشارت إلى أن وضع المسبار لا يزال غير واضح.وقد تم إطلاق مركبة الهبوط "أوديسيوس" يوم الخامس عشر من فبراير من قاعدة إطلاق الصواريخ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على متن الصاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس"، ونجحت في الدخول إلى مسار القمر على ارتفاع 92 كيلومترا من سطح القمر يوم الأربعاء الماضي بعد الطيران لأكثر من مليون كيلومتر.وسوف تبدأ "أوديسيوس" في تنفيذ عمليات مراقبة واسعة النطاق لبيئة القمر، استعدادا لإجراء عمليات استكشاف القمر التي سينفذها رواد الفضاء التابعون لـ"ناسا" بعد عامين، ضمن المهمة "أرتميس" التي تعد أولى خطوات ناسا لبناء قاعدة في القطب الجنوبي للقمر.