المخرج هونغ سانغ سو يفوز بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي

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فاز المخرج الكوري الجنوبي "هونغ سانغ سو" بجائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين عن فيلمه "احتياجات المسافر".وحصل هونغ على ثاني أعلى جائزة في مهرجان برلين خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد أول من أمس السبت في مدينة برلين عاصمة ألمانيا. وفي خطاب قبوله الجائزة، قدم هونغ الشكر للجنة التحكيم، وقال إنه لا يعرف بالضبط ما شاهدته لجنة التحكيم في فيلمه، مما أثار ضحك الجمهور.ويعد هذا التكريم الأخير المرة الخامسة التي يفوز فيها فيلم من إخراج هونغ بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين، حيث فازت الممثلة "كيم مين هي" بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة عن فيلم "وحيدة على الشاطئ في الليل" في عام 2017، كما فاز هونغ بجائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم "المرأة التي هربت" في عام 2020، وجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في عام 2021. وفي مهرجان 2022، حصل هونغ على جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم عن "فيلم الروائي".ويعد فيلم "احتياجات المسافر" هو الفيلم الروائي الحادي والثلاثين لهونغ، وتلعب فيه النجمة "إيزابيل هوبرت" دور امرأة فرنسية غريبة الأطوار تسافر إلى كوريا الجنوبية وتعلم امرأة كورية التحدث باللغة الفرنسية.