1.1 % انخفاضا في مساحة زراعة الأرز في كوريا الشمالية العام الماضي

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شهدت مساحة زراعة الأرز في كوريا الشمالية خلال العام الماضي انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع العام الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، بلغت مساحة زراعة الأرز في كوريا الشمالية خلال العام الماضي 533 ألفا و592 هكتارا، أي 75.4% من نظيرتها في كوريا الجنوبية، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعام الأسبق.وأرجع التقرير السبب في انخفاض مساحة زراعة الأرز في كوريا الشمالية إلى الفيضانات التي ضربتها في شهر أغسطس من العام الماضي.وجاء هذا التقرير بناء على تحليلات أجرتها هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية للصور التي تم التقاطها لمناطق كوريا الشمالية عبر الأقمار الاصطناعية، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر من العام الماضي.