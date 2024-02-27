وفد كوري شمالي يتوجه إلى روسيا لحضور مهرجان الشباب العالمي

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وفد كوري شمالي يتوجه إلى روسيا لحضور مهرجان الشباب العالميأفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أرسلت وفدا إلى روسيا لحضور مهرجان الشباب العالمي المقرر افتتاحه يوم الجمعة.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، غادر بيونغ يانغ أمس الاثنين وفدٌ من اللجنة المركزية لرابطة الشباب الوطني الاشتراكي الكوري الشمالي بقيادة رئيسها "مون تشول"، للمشاركة في مهرجان الشباب العالمي لعام 2024.وقالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ في منشور كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السفير الروسي "ألكسندر ماتسيغورا" رافق الوفد إلى مطار بيونغ يانغ الدولي. وأضافت السفارة أن الجانبين سيجريان مناقشات حول التبادلات بين منظمات الشباب في البلدين خلال المهرجان الذي سيقام في منطقة "سيريوس" الفيدرالية، في الفترة من 1 إلى 7 مارس.وقالت السفارة أيضا إن فريق الشباب للكرة الطائرة للسيدات في كوريا الشمالية قد غادر بيونغ يانغ متوجها إلى مدينة فلاديفوستوك أمس الاثنين بدعوة من "أوليغ كوزيمياكو" حاكم منطقة "بريمورسكي"، وأضافت أن الرياضيات سيعقدن سلسلة من المباريات الودية ومعسكرات التدريب المشتركة مع الفرق الروسية.