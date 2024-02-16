كوريا الشمالية تشغل مصانعها العسكرية بكامل طاقتها للتصدير إلى روسيا

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قالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تقوم حاليا بتشغيل مصانعها العسكرية بكامل طاقتها لإنتاج الأسلحة التي تصدرها إلى روسيا، وأوضحت أن حوالي 30% من المصانع العسكرية في كوريا الشمالية، التي يبلغ عددها بضع مئات، صارت تعمل بكامل طاقتها لإنتاج الأسلحة المصدرة إلى روسيا.وفي تصريحات أدلى بها للمراسلين أمس، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك"، إن حوالي 6 آلاف و600 حاوية نُقلت من كوريا الشمالية إلى روسيا خلال الستة أشهر الأخيرة، موضحا أن ذلك يعادل 3 ملايين قذيفة إذا كانت عيار 152 ملليمترا، أو أكثر من نصف مليون قذيفة إذا كانت قذائف صاروخية متعددة عيار 122 ملليمترا، وإذا كانت عيارات مختلطة فإن هذا يعني أن كوريا الشمالية صدرت ملايين القذائف إلى روسيا.وأضاف الوزير شين أن أسعار المواد الغذائية في كوريا الشمالية يتم الحفاظ عليها بشكل مستقر من خلال استيراد المواد الغذائية من روسيا إلى جانب المواد والمكونات المستخدمة في الأسلحة المخصصة للتصدير.وأعرب الوزير شين عن اعتقاده بأن تزايد اعتماد روسيا على قذائف المدفعية الكورية الشمالية سوف يؤدي إلى زيادة نقل التكنولوجيا الروسية إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.وفيما يتعلق بأسباب زيادة تجارب كوريا الشمالية المتعلقة بصواريخ كروز، بعدما كانت تركز على تنويع وسائل إطلاق الأسلحة، قال الوزير شين إنه يبدو أن ذلك يهدف إلى اختبار أسلحة لتصديرها إلى روسيا أيضا، وكذلك من أجل ارتكاب استفزازات على طول الجبهة مع كوريا الجنوبية، كما أنها تركز على تطوير صواريخ أرض- بحر للتعويض عن ضعف قوتها البحرية بالمقارنة مع كوريا الجنوبية.