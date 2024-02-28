اختيار مدير فريق تحت 23 عاما كمدرب مؤقت للمنتخب الكوري لكرة القدم

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اختار الاتحاد الكوري لكرة القدم "هوانغ سون هونغ"، الذي يرأس المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، كمدير مؤقت للمنتخب الوطني.وكشفت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عن هذا الاختيارفي اجتماعها أمس الثلاثاء.وبذلك سيقود هوانغ المنتخب في الجولة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 26 التي ستقام في الفترة من 18 إلى 26 مارس. ومن المقرر أن تواجه كوريا الجنوبية تايلاند في التصفيات يومي 21 و26 مارس.وسوف يتعين على هوانغ أيضا إدارة المنتخب تحت سن 23 عاما في بطولة كأس آسيا التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي ستنطلق في قطر في أبريل القادم. وسوف يحدد هذا الحدث الفرق الوطنية الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.ويتعين على كوريا الجنوبية، التي تقع في المجموعة الثانية مع اليابان والصين والإمارات العربية المتحدة، أن تصنف ضمن المراكز الثلاثة الأولى لتفوز بتذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. وإذا احتل المنتخب المركز الأخير، فسوف يتعين على كوريا مواجهة فريق أفريقي في التصفيات.