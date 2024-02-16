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الكوريتان

سيول تدعو المجتمع الدولي للاهتمام بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Write: 2024-02-28 12:02:37Update: 2024-02-28 20:51:13

سيول تدعو المجتمع الدولي للاهتمام بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

دعت نائبة وزير الخارجية الكوري الجنوبي "كانغ إين سون" المجتمعَ الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وقالت "كانغ" في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء في جنيف، إنه من الضروري أن يهتم المجتمع الدولي بمدى سوء أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن مواطنا كوريا شمالية تم إعدامه بسبب مشاهدته مسلسلا تلفزيونيا أنتجته كوريا الجنوبية.
وأضافت أن كوريا الشمالية تقوم بإنفاق أموالها على تطوير أسلحة غير قانونية، مما يتسبب في حرمان مواطنيها بشكل مستمر من الحقوق الأساسية.
وأعربت عن قلقها من قيام بيونغ يانغ بالإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين، مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية ضد إرادتهم.
وأشارت "كانغ" أيضا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية قد وسعت نطاق مساعداتها الإنمائية العامة، وهي تسعى لمواجهة قضايا حقوق الإنسان على مستوى العالم، والمساهمة في تعزيز قدرات دول العالم في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت أن كوريا الجنوبية مستعدة لأن تقوم بدور في تضييق الفجوة الرقمية في المجتمع الدولي.
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