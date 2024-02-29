واشنطن ترفض التعليق على مسألة إرسال كوريا الجنوبية قذائف مدفعية إلى أوكرانيا

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رفضت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، التعليق على ما إذا كان يتعين على كوريا الجنوبية إرسال قذائف مدفعية من عيار 155 ملليمترا لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلة إن هذا قرار عسكري يتعين فقط على سيول اتخاذه.وأدلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية تقديم قذائف المدفعية إلى أوكرانيا. ورفضت المتحدثة التعليق على القرارات العسكرية لكوريا الجنوبية، وقالت إنه قرار ينبغي أن تتخذه سيول بنفسها. وأضافت أن الولايات المتحدة ممتنة لدعم سيول لأوكرانيا التي تواصل التصدي للعدوان الروسي.وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال "يوري كيم" النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوربا والشؤون الأوراسية يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة رأت أن كوريا الجنوبية تقدم لأوكرانيا ليس فقط دعما سياسيا لكنها تقدم أيضا دعما دفاعيا بالفعل، وأكد أنها ترغب في رؤية وصول المزيد من تلك المواد إلى أوكرانيا.وقال "كيم" أيضا إن الحاجة الأكبر الآن هي قذائف المدفعية من عيار 155 ملليمترا.ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن كمية قذائف المدفعية التي قدمتها كوريا الجنوبية لأوكرانيا عبر الولايات المتحدة في ديسمبر كانت أكثر مما قدمته جميع الدول الأوربية.