تقرير يقول إن كوريا الشمالية أرسلت ذخائر إلى موسكو 25 مرة على الأقل

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قال تقرير أمريكي إن كوريا الشمالية أرسلت ذخائر إلى روسيا عبر البحر 25 مرة على الأقل منذ شهر أغسطس من العام الماضي، بما في ذلك صواريخ وقذائف مدفعية.واستنادا إلى تحليل للصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التجارية وتم الكشف عنها أمس، قال التقرير الذي نشره موقع "بيوند ديفيجن" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، والتابع لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الأمريكي، إنه تم التأكد من مشاهد الشحنات التجارية بين الطرفين في ميناء "نا جين" الكوري الشمالي على مدار 49 يوما، من أصل 109 أيام تم خلالها التقاط صور بواسطة الأقمار الاصطناعية، في الفترة من أغسطس من العام الماضي وحتى أوائل شهر فبراير الجاري.وأوضح التقرير أن السفن دخلت ذلك الميناء الكوري الشمالي 25 مرة على الأقل خلال تلك الفترة لنقل الإمدادات العسكرية من مدينة "نا جين" الكورية الشمالية إلى روسيا، وتم رصد آخر مرة منها يوم الثاني عشر من هذا الشهر.وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لميناء "دوناي" الروسي، الذي حددته الولايات المتحدة كميناء تدخل عبره الإمدادات العسكرية الكورية الشمالية لروسيا، فإن حركة السفن ذات الصلة توقفت فعليا منذ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، موضحا أن هناك احتمالا بالتغيير من ميناء دوناي إلى ميناء فوستوشني التجاري الذي يقع على بعد 60 كيلومترا إلى الشرق، وذلك لتجنب المراقبة.وقد تم توزيع وتخزين الذخائر الكورية الشمالية التي دخلت روسيا في مستودعات الأسلحة في منطقة "تيخوريتسك وموزدوك"، ومنطقة "إيجورليكسكايا".