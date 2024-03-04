صو مين كيو يفوز ببطولة التزلج على الجليد للناشئين

Photo : YONHAP News

فاز المتزلج الفني على الجليد الكوري الجنوبي "صو مين كيو" بالمركز الأول في بطولة العالم للتزلج على الجليد للناشئين، التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد لعام 2024، في "تايبيه أرينا" في تايوان.وحصل اللاعب الشاب البالغ من العمر 15 عاما على درجة مهارية تبلغ 73.45 نقطة، ودرجة فنية تبلغ 76.72 نقطة، ليبلغ مجموع النقاط 150.17 نقطة في التزلج الحر للرجال. وكان "صو" قد حصل على 80.58 نقطة في البرنامج القصير، ليحصل على إجمالي 230.75 نقطة، وبالتالي يفوز بالميدالية الذهبية، متغلبا على الياباني "ناكاتا ريو" بفارق 1.44 نقطة، بينما احتل اللاعب الكوري الآخر "لي جيه كيون" المركز السادس برصيد إجمالي قدره 212.22 نقطة.وبذلك أصبح "صو" أول كوري جنوبي يفوز باللقب، حيث مر 18 عاما منذ أن حقق متزلج كوري آخر فوزا في هذه البطولة، منذ اللاعبة "كيم يو نا" في عام 2006، بينما لم يفز اللاعب البارز "تشا جون هوان" بميدالية في بطولة الناشئين، وكان أفضل إنجاز له هو المركز الخامس في عام 2017.