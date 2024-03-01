الرئيسان الكوري والفلبيني يتبادلات التهنئة بمناسة ذكرى إقامة العلاقات

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تبادل الرئيسان الكوري والفلبيني أمس الأحد رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية.وقال الرئيس "يون" في رسالة بعث بها لنظيره الفلبيني "فرديناندو ماركوس" إن كوريا الجنوبية والفلبين لديهما تاريخ عميق الجذور من النضال معا من أجل الحرية والديمقراطية.وأعرب يون عن أمله في ترتقية العلاقات بين البلدين، والتي شهدت تطورا في شتى مجالات التجارة والتبادلات البشرية والتعاون التنموي خلال السنوات الـ75 الماضية، لتكون علاقات مشاركة استراتيجية.كما أعرب عن أمله في دخول اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في القمة الكورية الفلبينية في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيز التنفيذ في غضون هذا العام.وبدوره، أعرب الرئيس الفلبيني "ماركوس" عن نيته رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية، معتبرا أن ذلك سيسهم في مضي البلدين قدما نحو المستقبل في المجالات الرقمية والعلوم والتكنولوجيا وتغير المناخ والطاقة.