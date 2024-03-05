بيونغ يانغ تنتقد التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن وتحذر من العواقب

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دعت كوريا الشمالية كلا من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى وقف تدريباتهما العسكرية المشتركة، ونددت بها، ووصفتها بأنها "تدريب على الحرب"، وحذرت من العواقب.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أطلقتا مرة أخرى مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق ترسخ حالة عدم اليقين في المنطقة. وقالت كوريا الشمالية إنه لا يمكن أبدا وصف هذه التدريبات الحربية واسعة النطاق بأنها "تدريبات دفاعية"، ونظرا لأن حجم التدريبات الميدانية المخطط لها يزيد عن ضعف حجمها في العام الماضي، كما ستشارك فيها بعض الدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة، وتجريها أكبر دولة تمتلك أسلحة نووية في العالم ومعها أكثر من عشر دول تابعة لها.ودعا المتحدثُ الكوري الشمالي كلا من سيول وواشنطن إلى وقف ما وصفه بـ"الأعمال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار"، محذرا من أنهما "ستدفعان ثمن خياراتهما". وأضاف البيان أن كوريا الشمالية ستراقب ما أسمته بـ"أعمال المغامرة" التي يقوم بها الأعداء، كما ستقوم "بأنشطة عسكرية مسؤولة" من أجل السيطرة على الوضع الأمني غير المستقر.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد بدأتا مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة "فريدوم شيلد" أمس الاثنين، وسوف تستمر حتى يوم 14 مارس الجاري.