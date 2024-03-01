الأمم المتحدة تعين منسقا مقيما لها في كوريا الشمالية

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قام الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بتعيين منسق مقيم جديد للأمم المتحدة في كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أمس الاثنين إن "جو كولومبانو" الرئيس المقيم السابق لمكتب التنسيق في الصين قد تولى هذا المنصب يوم الجمعة الماضي.وأضاف أن المنسق "كولومبانو" سيقوم بدعم خطة كوريا الشمالية للتنمية المستدامة لعام 2030، كما سيقود جهود فريق الأمم المتحدة للأمن الغذائي وخدمات التنمية الاجتماعية والمرونة والاستدامة، بالإضافة إلى إدارة البيانات والتنمية.وأشار المتحدث إلى ان الأمم المتحدة قد حصلت على موافقة من الحكومة الكورية الشمالية بشأن تعيين منسق جديد مقيم لديها.ويعمل "كولومبانو" حاليا عن بعد من مكتب الأمم المتحدة في بانغكوك، قبل دخوله إلى كوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها مسؤول من منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة لكوريا الشمالية، منذ عام 2021.وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها في شهر يناير من عام 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث غادر جميع موظفي المنظمات الدولية كوريا الشمالية في عام 2021.