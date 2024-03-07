سيول تجري مناورات جوية استعدادا للتهديدات الصاروخية الكورية الشمالية

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بالتزامن مع التدريبات العسكرية الجارية "فريدوم شيلد" المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أجرت القوات الجوية الكورية الجنوبية تدريبات أمس الأربعاء.وتحمل التدريبات اسم "بيسو" وهي أول حروف من كلمات العبارة الإنغليزية "عاقب فورا وبقوة وحتى النهاية"، في حين يعني نطقها باللغة الكورية "خنجر"، أي بمعنى طعن العدو.وتم إجراء التدريبات بواسطة الجناح المقاتل الحادي عشر في مدينة "ديغو"، بمشاركة طائرات مقاتلة من طراز "إف 15 كي".وكانت هذه هي التدريبات الثانية من نوعها بعد التدريب الأول الذي تم إجراؤه في فبراير.وقد تم التخطيط للتدريبات لتحسين قدرات تحديد صواريخ "كروز" التي يطلقها العدو واعتراضها، مع صقل المهارات القتالية الفعلية لطياري المقاتلات "إف 15 كي".وخلال التدريبات، استقل العميد "كو سانغ مو" قائد الجناح المقاتل الحادي عشر، طائرة مقاتلة بنفسه لتقييم الاستعداد التشغيلي للطيارين وقدرات أداء المهام من الجو.