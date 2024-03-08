كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر التاسع في يناير

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر التاسع على التوالي في يناير الماضي، بفضل الصادرات القوية من أشباه الموصلات والسيارات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، وصل فائض الحساب الجاري في يناير إلى 3.05 مليار دولار أمريكي، أي 3.99 تريليون وون.وظل الحساب الجاري يسجل فائضا للشهر التاسع على التوالي في يناير، لكن الفائض سجل انخفاضا بأكثر من 4.3 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق.كما انخفض حساب السلع مقارنة بشهر ديسمبر ليصل إلى 4.24 مليار دولار في يناير.ووصلت الصادرات إلى 55.22 مليار دولار في يناير، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بشهر يناير من العام السابق.وانخفضت الواردات بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 50.98 مليار دولار في يناير، نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب المحلي.واتسع العجز في حساب الخدمات إلى 1.47 مليار دولار في يناير من العجز البالغ 1.34 مليار دولار في ديسمبر.