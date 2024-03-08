رئيس لجنة التجارة العادلة يكرر الحاجة إلى سن قانون للمنصات الإلكترونية الكبرى

Photo : KBS News

أكد رئيس لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية "هان كي جونغ" على ضرورة سن قانون للحد من هيمنة شركات المنصات الإلكترونية الكبرى.وكشف "هان" عن هذا الموقف خلال لقائه بمسؤولين من غرفة التجارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، أمس الخميس، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي "جيمس كيم".وشدد "هان" على أن اللجنة ستسعى إلى سن قانون ينظم بفعالية احتكار المنصات الكبرى الذي يثقل كاهل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمستهلكين.وكانت لجنة التجارة العادلة قد كشفت في وقت سابق عن خطط لسن ما يسمى بـ"قانون المنصات" في نهاية العام الماضي.وأعربت غرفة التجارة الأمريكية في كوريا الجنوبية في ذلك الوقت عن مخاوفها بشأن القانون المقترح، قائلة إن اللوائح يمكن أن تعيق نمو الشركات وترفع أسعار المستهلكين.