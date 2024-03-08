تقرير بريطاني يؤكد توسع نطاق الثقافة الكورية ليشمل مجالات مختلفة

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قال تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية أول من أمس الأربعاء إن نطاق الثقافة الكورية يتوسع حاليا ليشمل مجالات إضافية مثل مستحضرات التجميل، والأطعمة، واللغة، والأدب، إلى جانب الثقافة الشعبية، مثل أغاني الكيبوب.وأضاف التقرير أن شركات الإعلام العالمية، بما في ذلك منصات "نتفلكس" و"ديزني" و"آبل تي في بلاس"، بالإضافة إلى "بي بي سي"، صارت تهتم بالمحتويات الكورية.يشار إلى أن شبكة "بي بي سي" للأطفال قد بدأت في بث مسلسل تلفزيوني شبابي بعنوان "مشروع كانغ نام" في أواخر شهر فبراير الماضي يتناول رحلة يقوم بها طفلان كنديان من أصل كوري، لمعرفة كيف سيصبحان من نجوم الكيبوب.وقالت الصحيفة البريطانية إن موسيقى البوب الكورية تتمتع بأسلوب تعاون مع الفنانين المؤهلين على مستوى عالمي، بمن في ذلك المؤلفون ومصممو الأزياء والرقصات.وأضافت أن موجة الثقافة الكورية تتوسع لتشمل الجمال والأزياء والأطعمة واللغة والأدب، إلى جانب المجالات التقليدية، مثل أغاني الكيبوب والمسلسلات التلفزيونية.